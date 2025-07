Morte de Manu foi ‘fatalidade’, diz secretária; caso é apurado

A secretária de Educação de Jacareí, Danielli Villar, disse que foi uma “fatalidade muito triste para todos” a morte de Manuella Franco Marques, a Manu, bebê de apenas 1 ano e 3 meses que morreu na manhã da última segunda-feira (28), em Jacareí, após passar mal na creche municipal. O caso, registrado como homicídio culposo, é investigado pela polícia.

Segundo ela, todos os esforços foram feitos para salvar a vida da menina, tanto da equipe escolar quanto do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que atendeu à ocorrência. Mesmo assim, a bebê morreu a caminho do hospital, após passar mal na creche.