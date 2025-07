Bebê de 10 meses é resgatada de dentro de carro em São José

Uma bebê de apenas 10 meses foi resgatada pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (28), após ficar presa dentro de um carro no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos. O caso ocorreu por volta das 7h20, na rua Heitor de Andrade.

De acordo com a corporação, a mãe da criança acionou o serviço de emergência relatando que as portas do veículo haviam travado com a chave dentro, deixando a filha sozinha no interior. A bebê chorava e apresentava sinais de sufocamento iminente.

Diante do risco à vida, os policiais avaliaram a situação e, com autorização da mãe, quebraram um dos vidros do automóvel utilizando um procedimento seguro, sem causar ferimentos.