URGENTE: Matador de peão Matheus é preso pela polícia no Vale

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (29) o homem que matou a tiros o peão Matheus Expedito de Campos, de 24 anos, uma das promessas do rodeio nacional, em 30 de abril deste ano, em Lagoinha, no Vale do Paraíba. Aos policiais, o suspeito confessou ter sido o autor dos disparos. É o segundo homem preso por envolvimento no assassinato, que comoveu a região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A prisão foi realizada no curso da 'Operação Sicário', deflagrada pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Lagoinha em conjunto com policiais de São Luiz do Paraitinga, Cunha e Guaratinguetá.