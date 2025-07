Saúde: ‘Temos 1,8 milhão de cartões CRA ativos’, afirma prefeito

Ontem abriu a licitação da maternidade, é uma nova maternidade. No ano passado, foram mais de 7.000 partos realizados no Hospital da Vila. Nós também, em média, nos últimos 4 anos, o Hospital da Vila passou a ser o único hospital SUS que faz parto. Antigamente era o Antônio da Rocha Marmo e o Hospital da Vila. Hoje é só o Hospital da Vila.

Nós estamos com pouco mais de 2.000 m² lá de maternidade, uma nova maternidade agora, a licitação abriu dia 15. Já faz parte do Hospital da Mulher. Essa maternidade já é uma fase do próprio Hospital da Mulher. Mas temos esse grande número de partos que são realizados aqui dentro do nosso Hospital da Vila. Então, o Hospital da Vila é um hospital que a gente concentra. É o maior hospital da região, é o quinto maior hospital do estado de São Paulo, de porte 5. Todas as especialidades que nós temos lá, trauma, emergência, urgência e de especialidades. Então, a gente tem esse hospital municipal que pesa do ponto de vista financeiro.

E aí a saúde fica uma discussão. Às vezes, eu tenho gente de Caçapava elogiando a saúde de São José e o joseense, às vezes, com problema. É isso que a gente precisa, não posso deixar que isso continue acontecendo, mas isso é uma relação minha com o governo federal, com o governo do Estado que a gente precisa rever. E os investimentos vão continuar sendo feitos.