VÍDEO: Sogra mata genro com facada no peito após agressão à filha

Um homem de 32 anos foi morto pela sogra com uma facada no peito em Guarapari, no Espírito Santo. A mulher, que é uma aposentada de 57 anos, alega que agiu para defender a filha e o neto, que eram agredidos pelo rapaz, no domingo (27). O caso foi registrado por uma câmera de segurança.

A vítima foi identificada como Felipe Catanio de Araújo. Ele trabalhava como vendedor e entregador. No vídeo, é possível ver quando Felipe aparece com uma bolsa usada nas entregas e uma bicicleta, enquanto chuta a sogra que aparece nas imagens, além de discutir com duas mulheres.