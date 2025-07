VÍDEO: Pitbull ataca mães e filhas no meio da rua; VEJA

Um momento de terror marcou a manhã desta segunda-feira (28) em Iguaracy (PE). Um pit bull atacou duas mães e suas filhas, de 2 e 3 anos, enquanto aguardavam o transporte escolar. As cenas, registradas por câmeras de segurança, chocaram a população.

O cão atravessou a rua e foi direto em direção às crianças, com comportamento agressivo. Entre as vítimas estão a secretária de Assistência Social Juliany Rabelo e sua cunhada Lidiane, que foi ferida ao tentar proteger a filha.