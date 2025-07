Unitau abre inscrições para turmas de Medicina em 2026; SAIBA

As inscrições para a prova presencial vão até o dia 23 de novembro, e a aplicação será realizada no dia 30 de novembro, das 9h às 14h. Para essa modalidade, estão disponíveis 150 vagas, sendo 50 por campus. O valor da inscrição é de R$ 300.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Unitau (Universidade de Taubaté) abriu as inscrições para o Vestibular de Verão 2026, na segunda-feira (28). Há vagas para os três campi: Caraguatatuba, Cruzeiro e Taubaté. Todos os detalhes podem ser conferidos no Manual do Candidato.

Já para a modalidade via Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), os candidatos poderão se inscrever até o dia 10 de novembro. É necessário ter média mínima de 500 pontos e ter realizado o exame entre 2015 e 2024. Nessa modalidade, são oferecidas 30 vagas, com 10 destinadas a cada campus. Para esta modalidade, o valor de inscrição é de R$ 50.

Os candidatos que desejarem também poderão se inscrever nas duas modalidades, prova presencial e Enem, desde que realizem duas inscrições separadas, selecionando uma modalidade por vez, no site unitau.br/medicina, observando os prazos e critérios específicos.

“Temos um verdadeiro compromisso com a excelência no ensino, aliando formação acadêmica de qualidade, incentivo à pesquisa e atuação direta com a população por meio das atividades de extensão. Formamos médicas e médicos humanistas, preparados para atuar com competência e empatia, não apenas na nossa região, mas em todo o Brasil”, disse a pró-reitora de graduação, Máyra Cecília Dellú.