Homem vai ao sex shop e deixa 4 filhos trancados dentro de carro

Um homem de 38 anos foi preso após deixar quatro filhos trancados no carro, debaixo de um calor extremo, enquanto ele ia para um sex shop.

O caso aconteceu em Phoenix (EUA). As crianças, com idade entre 2 a 7 anos, foram resgatadas e enfrentaram uma temperatura de 51ºC dentro do veículo. Quando resgatadas, as crianças estavam desgastadas.