Homem roda com corpo por 2h após mulher morrer durante relação

Após a morte da acompanhante, durante uma relação s3xual, um homem rodou por duas horas com o corpo da mulher em seu carro, antes de desová-la em uma área rural de Terenos, município do Mato Grosso do Sul.

De acordo com a polícia, o homem contou que estava com Raquel próximo à rodovia MS-355, quando começaram o ato s3xual. No meio da relação, de acordo com o relato do suspeito, Raquel sentiu falta de ar e dor no peito. Ele teria, então, decidido levá-la ao hospital. Porém, segundo ele, Raquel teria morrido no caminho.

Segundo a polícia, o homem circulou com o corpo de Raquel por duas horas, até desovar o corpo em uma vala. Um dia depois, o homem pediu ao advogado que avisasse a polícia sobre o caso. Segundo a polícia, as investigações continuam e o homem vai responder por ocultação de cadáver, podendo também ser indiciado por homicídio culposo.