Jacareí decreta luto oficial de três dias após morte de bebê

A Prefeitura de Jacareí decretou luto oficial de três dias em respeito à morte da bebê Manuella Franco Marques, de 1 ano e 3 meses, que faleceu na manhã de segunda-feira (28), após passar mal em uma creche da rede municipal no bairro Parque dos Príncipes. O caso está sendo investigado como homicídio culposo com possível falha técnica na condução dos cuidados.

Em nota divulgada nas redes sociais, o prefeito Celso Florêncio (PL) também anunciou o cancelamento de todas as inaugurações previstas para esta sexta-feira (1º), incluindo a Estação Evoluir, o Espaço Conviva e o Parque Linear do Campo Grande.