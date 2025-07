Adolescente João Vitor é encontrado com vida em São José

“Meu filho retornou para a casa hoje”.

A frase da mãe do adolescente João Vitor de Morais Santiago, 14 anos, marca o final da angústia da família, que procurava pelo jovem em São José dos Campos.

