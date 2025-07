Homem é preso por resistência e fraude em hotel de Caçapava

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por funcionários do hotel, que já haviam notado movimentações suspeitas desde o domingo (27). Na manhã de segunda-feira, ao perceberem o elevador travado no sétimo andar e portas da casa de máquinas abertas no nono andar, resolveram contatar novamente a polícia.

Durante a verificação, os PMs conseguiram localizar o suspeito no quarto 514. Inicialmente, ele tentou se identificar com um apelido e, depois, com outro nome, sem fornecer dados completos que confirmassem sua identidade.

Dentro do quarto ocupado pelo homem foi encontrada uma chave de grifo, ferramenta reconhecida por um dos responsáveis pela manutenção do hotel como sendo de propriedade da empresa. O objeto estava fora do local adequado e teria sido levado àquele andar pelo suspeito.

A Polícia Militar informou que havia tentado localizá-lo em ocasiões anteriores, sem sucesso. O homem teria entrado no hotel por volta do meio-dia de domingo (27), e evitava contato com qualquer funcionário ou hóspede. Somente no dia seguinte, com a nova suspeita, foi possível detê-lo.