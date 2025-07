Governo Lula pede exclusão da Embraer e de alimentos do tarifaço

Segundo integrantes do governo envolvidos com o tema, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) tem conversado com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, na tentativa de poupar, por exemplo, alimentos da lista de produtos a serem sobretaxados pelo governo Trump.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O objetivo do governo é preservar esses setores com o argumento de que, além de terem forte peso na pauta exportadora, alguns desses produtos, como as aeronaves da Embraer, utilizam peças importadas dos Estados Unidos.

Se confirmada a tarifa de 50% sobre os aviões da Embraer, os custos por unidade subirão, em média, R$ 50 milhões, segundo estimativas da fabricante, que tem sede em São José dos Campos.

Nos últimos dias, o CEO e presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, reuniu-se com altos representantes do governo americano, incluindo os secretários do Comércio, do Tesouro e dos Transportes, além do responsável pela área comercial, para discutir o tarifaço. O executivo tem tratado do tema com prioridade e destacou o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, que atua para ajudar nas tratativas.