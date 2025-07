Baep prende homem com mais de 2 kg de drogas em Lorena

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas na segunda-feira (28), por volta de 23h, no bairro Cecap, em Lorena.

Com o suspeito, os policiais apreenderam um tijolo? de maconha, um pedaço de maconha, ?605 microtubos de cocaína e ?192 pedras de crack, além de ?R$ 86 em dinheiro.