Qual a previsão do tempo para Campos nesta quarta (30)? Confira

Nesta terça-feira, 30 de julho, o tempo permanece estável e sem previsão de chuva em grande parte do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. Segundo dados do Climatempo, a temperatura segue baixa ao amanhecer, com mínimas entre 4°C e 11°C, principalmente nas áreas serranas, como Campos do Jordão, onde há possibilidade de geada nas primeiras horas do dia.

Em São José dos Campos, o dia será de sol com algumas nuvens, sem expectativa de precipitação. A temperatura mínima será de 6°C e a máxima atinge os 17°C, mantendo o clima frio durante todo o dia. Cenário parecido em Taubaté, onde a mínima também será de 6°C, e a máxima chega a 18°C, com possibilidade de névoa ao amanhecer e céu parcialmente limpo à noite.