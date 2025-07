Homem é preso duas vezes no mesmo dia pela PM no Vale Histórico

A Polícia Militar prendeu um homem duas vezes pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e furto de veículo em Cruzeiro, no último sábado (26).

A primeira prisão ocorreu por volta das 16h, pela avenida Florindo Antico, Vila Pontilhão. Na ocasião, policiais militares receberam informações de que um homem estaria portando uma arma de fogo pela via.