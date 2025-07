Ventania derruba árvores em escola e casas do Litoral Norte

Os ventos fortes que atingiram o Litoral Norte nessa segunda-feira (28) provocaram a queda de uma árvore em uma escola municipal do bairro Barra do Una, em São Sebastião. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h30 e verificou que a árvore se tratava de uma jaqueira, que sofreu uma queda parcial e ficou apoiada no muro da escola.