Jacareí Expoagro 2025 bate recorde de público com 200 mil pessoas

A edição 2025 da Jacareí Expoagro chegou ao fim neste domingo (27) com recorde de público: cerca de 200 mil pessoas passaram pelo evento, realizado entre os dias 18 e 27 de julho no Sindicato Rural de Jacareí, localizado no bairro Jardim Colônia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A programação deste ano contou com grandes nomes da música nacional, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Nattanzinho e Clayton & Romário. O destaque foi Luan Santana, que atraiu mais de 35 mil pessoas em uma única noite, estabelecendo o maior público individual do evento. Jorge & Mateus também lotaram o espaço na noite de quinta-feira, reunindo aproximadamente 30 mil pessoas.