'Meu filho está face a face com Jesus': pai de Davi pede orações

A morte de Davi Sousa de Paiva, de apenas 9 anos, emocionou São José dos Campos e se tornou símbolo de fé e amor incondicional. Coroinha dedicado, Davi faleceu vítima de uma enfermidade, deixando um legado de doçura e devoção. Em meio à dor da perda, os pais do menino encontraram conforto na fé e nas homenagens recebidas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Davi era conhecido na Paróquia Sagrada Família, onde atuava como coroinha, e no Instituto São José, escola em que estudava. Sua morte, ocorrida na última semana, gerou grande comoção na cidade. O pai do menino, Alexandre Paiva, compartilhou mensagens emocionantes nas redes sociais. "Muitas lembranças e a saudade que já dói no peito, mas confiante na certeza de que Deus fez o melhor por ele", escreveu.