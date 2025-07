'Tá doendo muito, quero Justiça', diz mãe de Allan, morto em SJC

A dor da perda e o clamor por justiça marcaram o fim de semana em São José dos Campos após a morte do jovem Allan Teixeira da Silva Barbará, de 15 anos. A mãe do adolescente fez publicações comoventes nas redes sociais, pedindo apuração rigorosa do caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil. "Tá doendo muito, muito mesmo. Que a justiça seja feita com a verdade", escreveu a mãe em um dos desabafos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Allan foi encontrado morto na manhã da última sexta-feira (25), em uma garagem residencial localizada na Estrada Dom José Antônio do Couto, no bairro Campos de São José, na zona sudeste da cidade. O corpo do jovem foi sepultado no sábado (26), sob forte comoção de familiares e amigos.