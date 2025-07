CCR libera 4km de marginais da Dutra entre Jacareí e SJC

Motoristas que trafegam pela Via Dutra em São José dos Campos, especialmente no sentido São Paulo, notaram mudanças a partir desta terça-feira (29). A concessionária RioSP, responsável pela Via Dutra, liberou um novo trecho de mais de 4 quilômetros de pistas marginais, entre São José e Jacareí.

A obra integra o plano de reconfiguração do sistema viário no trecho urbano da Via Dutra, um dos mais movimentados da rodovia, com cerca de 150 mil veículos por dia. Com a nova configuração, motoristas que fazem trajetos locais passam a utilizar as pistas marginais, enquanto o trânsito de longa distância segue nas pistas expressas. A mudança tem como objetivo reduzir conflitos, aumentar a segurança e melhorar o fluxo de veículos.