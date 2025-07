Agora: Incêndio atinge dois veículos em Jacareí

No início da noite desta segunda-feira (29), dois veículos pegaram fogo em frente ao Bar Wi-Fi, localizado na rua Anésia Ruston, no bairro Jardim das Indústrias, em Jacareí.

Imagens recebidas pela reportagem mostram as chamas consumindo um dos carros enquanto populares observam a cena.