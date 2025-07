'Meu irmão perdeu parte do pé': jovem é atropelado por menor

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O impacto foi tão forte que a vítima foi arrastada pela via, e a motocicleta ficou destruída.

Luciana Espinosa, irmã do motociclista Daniel Espinosa Júnior, afirmou que o carro envolvido no acidente estava com documentação atrasada. Ainda de acordo com ela, a mãe do adolescente esteve no local, quitou o débito do veículo, e os policiais liberaram o jovem sem encaminhá-lo à delegacia.

“É revoltante. Meu irmão é trabalhador, não fuma, não bebe. E o absurdo maior é que nem à delegacia o moleque foi. Meu irmão perdeu parte do pé”, criticou Luciana, cobrando providências das autoridades.