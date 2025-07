Jovem de 19 anos morre após ser baleado na região

Um jovem identificado como Pedro Miguel, de 19 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (29), após ser baleado na noite do último domingo (27), no bairro Morro do Algodão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O crime ocorreu na rua Édson dos Santos, nas proximidades da Praça do Cruzeiro. De acordo com as primeiras informações, Pedro foi atingido por dois disparos de arma de fogo e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Inicialmente, foi levado à Santa Casa de Caraguatatuba, e por volta das 2h50 da madrugada de segunda-feira (28), transferido ao Hospital Regional do Litoral Norte, com sinais de estabilidade.