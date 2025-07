Ingredientes da sopa ficam mais baratos no inverno, diz pesquisa

Com a chegada das temperaturas mais baixas, preparar uma sopa ficou mais barato para os consumidores paulistas. É o que aponta o Índice de Preços dos Supermercados (IPS), divulgado pela Associação Paulista de Supermercados (APAS) em parceria com a Fipe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o levantamento, os produtos in natura registraram uma deflação de 6,03% no mês de junho. Na categoria dos legumes, os preços caíram em média 5,99%, enquanto os tubérculos apresentaram queda ainda maior, de 6,82%.