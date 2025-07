Vídeo: Câmera flagra acidente com caminhão de bobinas em Taubaté

Um acidente envolvendo uma carreta carregada com bobinas de aço causou transtornos e momentos de tensão em Taubaté, na tarde desta segunda-feira (28). O veículo tombou na Via Dutra, nas proximidades da Rodoviária Nova, e parte da carga se espalhou pela pista, provocando a queda de dois postes de energia elétrica.

Os fios de alta tensão atingiram dois carros que trafegavam pela avenida Bandeirantes no momento do acidente. Três pessoas, entre elas uma criança, ficaram presas dentro dos veículos, sem poder sair, devido ao risco de descarga elétrica.