Pai e dois filhos perdem a vida em acidente com ônibus escolar

Um grave acidente envolvendo um carro, um ônibus escolar e um terceiro veículo deixou três mortos da mesma família na manhã desta segunda-feira (28). Entre as vítimas estão o pai e dois filhos.

A colisão ocorreu na BR-369, na região de Corbélia, no oeste do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel em que a família viajava foi atingido de frente pelo ônibus, que seguia na direção contrária. Em seguida, o carro ainda foi colidido por outro veículo que vinha logo atrás. A mãe e uma criança de três anos, que também estavam no carro da família, sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital.