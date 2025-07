Empresa é condenada por racismo religioso após demissão no Vale

A Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10) condenou a empresa Valor Ambiental por racismo religioso contra um ex-funcionário, adepto da umbanda. A decisão foi publicada no último dia 23 de julho.

Segundo a ação, o trabalhador atuou como varredor de rua no município de São Sebastião entre outubro de 2019 e novembro de 2023. Durante o período, ele relatou ter sido alvo de episódios de discriminação religiosa por parte de colegas e superiores.

