'Triste perder um aluno'; menino com paralisia morre em incêndio

Um menino de 9 anos morreu carbonizado após um incêndio destruir a casa onde vivia com a família, na noite de domingo (27). A vítima, que possuía paralisia cerebral e uma condição neurológica rara, não conseguiu ser retirada do local a tempo.

A tragédia aconteceu em Telêmaco Borba, no interior do Paraná. Rodrigo Gabriel dos Santos, que também convivia com a síndrome de West, necessitava de cuidados constantes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu evitar que o fogo atingisse imóveis vizinhos, mas não conseguiu resgatar a criança, que morreu ainda no interior da residência.