Se passou por cuidadora e torrou cartão de crédito de idosos

De acordo com a 10ª Delegacia de Polícia, responsável pelas investigações, a suspeita utilizava identidades falsas para conseguir trabalho em casas de famílias no Lago Sul, no Setor de Mansões Park Way e no Noroeste, regiões de alto padrão do Distrito Federal.

Durante os plantões noturnos, aproveitava que os moradores dormiam para vasculhar pertences em busca de cartões e informações bancárias. Após concretizar os furtos, deixava o local e assumia outra identidade para abordar novas vítimas.

Dois dos alvos da golpista eram idosos de 90 e 84 anos, que a contrataram como cuidadora. Ela utilizava os cartões furtados para compras em mercados e também operava uma máquina de cartão para transferir dinheiro diretamente das contas das vítimas.