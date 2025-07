Vazamento de esgoto causa transtornos em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo comerciantes ouvidos pela reportagem, o problema não é recente. Em julho do ano passado, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) já havia realizado obras no local. Nesta segunda-feira, era visível um afundamento do asfalto na região afetada.

“É um problema que persiste há mais de um ano. Em 2024, a situação já havia se agravado e foi necessária uma intervenção da Sabesp para desobstruir o esgoto. Nos últimos meses, percebemos que o problema estava voltando, principalmente com o afundamento do asfalto. Agora, nas últimas semanas, tudo piorou com esse grande vazamento”, relatou um comerciante.

A reportagem esteve no local e constatou o transtorno. “É desagradável uma situação dessas. A gente vem ao comércio e se depara com o esgoto escorrendo dessa forma”, lamentou Elza Dias, doméstica que havia acabado de sair de uma loja em frente ao ponto do vazamento.