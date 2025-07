Ingeriram veneno de lagarto achando que era cachaça e morreram

Dois homens morreram após ingerir acidentalmente um veneno usado no combate a lagartas, acreditando que se tratava de cachaça.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu neste domingo (27), em uma residência localizada na zona rural de Assaré. As vítimas, de 33 e 45 anos, passaram mal após consumir o líquido na comunidade de Sítio Cajazeiras do Simão, no interior do Ceará. Ambos foram levados às pressas para atendimento médico, mas não resistiram e morreram na unidade de saúde.