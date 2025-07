Incêndio ameaça casas no bairro Olaria, em Caraguatatuba

Moradores do bairro Olaria, em Caraguatatuba, entraram em estado de alerta na tarde desta segunda-feira (28) após um incêndio em área de vegetação se aproximar de residências da região, considerada densamente habitada.

Segundo relatos enviados por moradores, o fogo avançou rapidamente e já estava a poucos metros das casas, gerando pânico entre as famílias. Até o início da noite, equipes do Corpo de Bombeiros ainda não haviam chegado ao local, mas já haviam sido acionadas.