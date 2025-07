'Minha aliança sumiu'; enfermeiro é acusado de dopar pacientes

Pelo menos seis pacientes denunciaram um enfermeiro por dopagem e furto de alianças de ouro durante atendimentos. Em um dos casos, uma das vítimas afirmou ter perdido cerca de R$ 9 mil com o desaparecimento do anel de casamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A história aconteceu no Hospital Regional de Ceilândia (HRC), no Distrito Federal. As denúncias vieram à tona após o técnico em refrigeração Weslley Araújo Vale, de 40 anos, ser atendido no pronto-socorro do HRC por conta de uma fratura no braço. Ele relatou que ficou sonolento após receber uma medicação intravenosa e, em seguida, perdeu a consciência. Ao despertar, notou que sua aliança havia sumido.