Tarifaço: Embraer negocia com EUA para evitar prejuízo bilionário

A medida, anunciada pelo governo do presidente Donald Trump, ameaça impactar fortemente a operação da fabricante de aeronaves no mercado norte-americano, que responde por boa parte das vendas da empresa.

A Embraer, empresa com sede em São José dos Campos, intensificou negociações com autoridades dos Estados Unidos para evitar a entrada em vigor da tarifa de 50% que poderá ser aplicada sobre produtos brasileiros a partir da próxima sexta-feira (1º).

Nos últimos dias, o CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, reuniu-se com altos representantes do governo americano, incluindo os secretários do Comércio, do Tesouro e dos Transportes, além do responsável pela área comercial. Em entrevista, o executivo afirmou que tem tratado do tema com prioridade e destacou o apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin, que atua para ajudar nas tratativas.

Durante as reuniões, Gomes Neto ressaltou que 2,5 mil dos 3 mil funcionários da Embraer fora do Brasil estão nos Estados Unidos e que fornecedores locais geram outros 10 mil empregos no país. Ele relatou ter ouvido que ainda existe "espaço para negociação" e recebeu apoio público de empresas como American Airlines e General Electric.

Se confirmada a tarifa de 50% sobre os aviões da Embraer, os custos por unidade subirão, em média, R$ 50 milhões, segundo estimativas internas. Para amenizar pressões políticas e comerciais, a companhia ofereceu como contrapartida a possibilidade de instalar uma linha de montagem do cargueiro militar KC-390 nos Estados Unidos, caso o Pentágono feche uma encomenda.