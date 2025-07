Se deu mal: roubou o carro, trocou tiros com a PM e acabou preso

O caso aconteceu no bairro Jardim Luz D'Yara, em Rondonópolis. A polícia recebeu o chamado via rádio sobre o roubo de um Onix Joy, de cor cinza, e iniciou buscas na região. O veículo foi localizado na Rodovia Eixo Viário Conrado Sáles, em frente a um condomínio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos iniciaram fuga em alta velocidade pela rodovia, dirigindo de forma perigosa e colocando em risco a segurança de pedestres e outros motoristas. Viaturas de apoio foram acionadas e acompanharam o deslocamento do carro pelos bairros da cidade.

Os criminosos entraram em diversas ruas e, ao final de uma delas, abandonaram o carro e correram para uma área de mata. Um dos suspeitos apontou uma arma para os policiais no momento do desembarque, obrigando a equipe a realizar disparos para preservar sua integridade. O homem conseguiu escapar.

O segundo envolvido foi alcançado e contido após tentativa de fuga. Segundo a polícia, foi necessário o uso moderado de força, o que causou vermelhidão no rosto do suspeito. Com ele foi encontrado um revólver calibre .22 com seis munições intactas.