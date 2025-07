Tutores deixam 2 cachorros presos no carro e GCM faz resgate

Dois cachorros foram encontrados presos dentro de um carro com os vidros fechados, sob calor intenso, na tarde deste domingo (27). A situação gerou indignação entre moradores que presenciaram a cena e acionaram a Guarda Civil Municipal.

O caso ocorreu no bairro Parque das Emas, em Lucas do Rio Verde. De acordo com testemunhas, o veículo — um Cobalt prata — estava estacionado na Rua Dinamarca desde as 17h, sem qualquer ventilação e sem a presença dos responsáveis pelos animais.