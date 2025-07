Bombeiros de Caraguatatuba salvam bebê de 2 meses engasgada

Uma situação de desespero tomou conta da Estação de Bombeiros de Caraguatatuba nesta tarde (28), quando uma família chegou em pânico ao quartel por volta das 13h50, carregando nos braços uma bebê de apenas 2 meses que estava engasgada.

Os bombeiros agiram imediatamente, aplicando as manobras de desengasgo. Graças ao treinamento e à rápida intervenção da equipe, a criança foi salva em poucos minutos.