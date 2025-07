Carreta tomba na Via Dutra e causa lentidão em Taubaté

Uma carreta que transportava bobinas de papel tombou no final da tarde desta segunda-feira (28), no km 107 da pista sul da Via Dutra, em Taubaté, no sentido São Paulo. A ocorrência foi registrada às 17h04 pelo Centro de Controle Operacional da concessionária CCR RioSP.

Inicialmente, a informação era de que o veículo seguia vazio, mas uma nova checagem confirmou que a carreta estava carregada com bobinas de papel, que se desprenderam e caíram no viário local. Apesar do acidente, não houve vítimas.

Equipes da concessionária foram acionadas para sinalizar a área e garantir a segurança dos motoristas. O tráfego foi desviado para a faixa da esquerda (faixa 1), e a ocorrência gerou cerca de 4 quilômetros de lentidão.