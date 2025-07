Ladrão é preso pela PM duas vezes no mesmo dia em cidade do Vale

Um criminoso foi preso duas vezes no mesmo dia por policiais militares em Cruzeiro, uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e furto de veículo no último sábado (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a primeira prisão aconteceu às 16h, na avenida Floriano Antico, na Vila Pontilhão. "Policiais militares receberam informações de que o meliante estaria portando uma arma de fogo pela via. De imediato, a equipe deslocou-se para o local e surpreendeu o criminoso portando um revólver calibre 32 com numeração suprimida. Ele foi levado ao plantão policial, onde foi ouvido e liberado", informou a PM.