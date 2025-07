Caos em Ubatuba: imóvel é destelhado com força do vento

A cidade de Ubatuba segue em estado de alerta nesta segunda-feira (28) devido aos ventos intensos que continuam provocando danos em diversos bairros. No bairro da Marafunda, há registro de telhados sendo arrancados pela força do vento, além de quedas de árvores que colocam em risco a segurança nas vias públicas.

A situação é considerada crítica e moradores relataram instabilidade e destruição em diferentes pontos da cidade. A orientação das autoridades locais é para que a população permaneça em casa e evite circular pelas ruas até que as condições climáticas melhorem.