Caraguatatuba fecha UBS’s por falta de energia após fortes ventos

As fortes rajadas de vento registradas em Caraguatatuba provocaram quedas de energia em diversas regiões da cidade, afetando o funcionamento de várias Unidades Básicas de Saúde.

Segundo comunicado da Prefeitura, estão temporariamente fechadas as UBS’s dos bairros Morro do Algodão, Sumaré, Tinga, Jaraguazinho, Casa Branca, Jetuba, Rio do Ouro, Tabatinga e Massaguaçu. Também estão inoperantes o CAPS II, a unidade do programa Protege e a UPA Norte.