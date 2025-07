Ação evita naufrágio, resgata família e evita tragédia na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Uma operação do Corpo de Bombeiros evitou um naufrágio e salvou a vida de seis pessoas de uma mesma família em Ubatuba, na manhã desta segunda-feira (28), na Praia da Enseada. A embarcação estava à deriva no meio de uma forte ressaca marítima, com "risco iminente à vida de todos a bordo", segundo a corporação.

"Ao chegarem ao local, os militares depararam-se com uma situação de alto risco: a embarcação estava sem ancoragem, com entrada de água e à mercê dos fortes ventos e ondas. Segundo informações do marinheiro, a causa da deriva foi a quebra do bote de apoio da embarcação devido às condições adversas do mar", informou a corporação.

"A equipe de resgate agiu prontamente. Parte dos bombeiros nadou até a embarcação para avaliar a situação da família e da embarcação, enquanto outros preparavam os materiais necessários e providenciavam o apoio de outra embarcação para a remoção segura das vítimas", complementou o Corpo de Bombeiros.

Um morador local cedeu seu barco de alumínio, para auxiliar no resgate e transporte das vítimas. "Graças à agilidade e coordenação da equipe de resgate, todas as vítimas foram resgatadas com segurança e desembarcadas na areia da praia, não sendo necessário atendimento médico emergencial no local.A ação dos bombeiros, em conjunto com o apoio da comunidade, foi determinante para um desfecho positivo e para evitar uma possível tragédia em Ubatuba", informou o Corpo de Bombeiros.