Ventania derruba poste em cima de carro em São José

A EDP informou que foi acionada no início da manhã desta segunda-feira (28) para atender uma ocorrência emergencial envolvendo um poste de energia e uma árvore de grande porte na rua Ilídio Machado da Silva, no bairro Parque Residencial União, em São José dos Campos.

Segundo a concessionária, uma equipe técnica foi enviada imediatamente ao local para avaliar a situação e realizar os reparos necessários. Como medida de segurança, o fornecimento de energia elétrica foi temporariamente interrompido para os clientes da região até a conclusão dos trabalhos.