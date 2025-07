Vale tem fim de semana marcado por 3 homicídios em menos de 24hrs

Por volta das 23h de sábado, Carlos Alexandre Bertioti, de 45 anos, foi encontrado morto dentro de um Fiat Palio, na região da Vila Hepacaré. A vítima apresentava múltiplas perfurações por disparos de arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada após denúncias de tiros, e o Samu confirmou o óbito no local.

O Vale Histórico viveu um fim de semana violento, com o registro de três homicídios em menos de 24 horas, entre a noite de sábado (26) e domingo (27), nas cidades de Lorena, Potim e Cruzeiro. Os casos seguem sob investigação pelas polícias civis dos respectivos municípios.

Inicialmente, a namorada da vítima informou que um homem em uma bicicleta seria o autor dos disparos. No entanto, ela posteriormente confessou ter retirado uma arma de fogo do carro da vítima e escondido em uma residência próxima. O revólver calibre .32 foi apreendido, assim como 14 cápsulas de munição 9mm e fragmentos. A mulher passou a ser investigada por fraude processual. O caso é conduzido pelo 2º Distrito Policial de Lorena.

Em Potim.