Ciclone: quartel dos bombeiros é destelhado em Caraguá; VÍDEO

"O quartel do Corpo de Bombeiros está sofrendo com as rajadas de ventos fortes, até o momento foi praticamente todo destalhado e teve estruturas de janelas danificadas. Felizmente não houve vítimas e os bombeiros perceberam os riscos antes, tomando a atitude de retirar as viaturas para rua, motivo pelo qual conseguiram prevenir qualquer avaria", informou a corporação.

"Há previsão de permanência dos ventos fortes no Litoral, motivo pelo qual será aguardado a passagem frente para solicitar à prefeitura a manutenção de forma urgente", complementou o Corpo de Bombeiros.

*Matéria em atualização