URGENTE: Ciclone extratropical atinge a região e provoca estragos

Em Caraguatatuba, o quartel do Corpo de Bombeiros foi atingido.

"O quartel do Corpo de Bombeiros está sofrendo com as rajadas de ventos fortes, até o momento foi praticamente todo destalhado e teve estruturas de janelas danificadas. Felizmente não houve vítimas e os bombeiros perceberam os riscos antes, tomando a atitude de retirar as viaturas para rua, motivo pelo qual conseguiram prevenir qualquer avaria", informou a corporação. "Há previsão de permanência dos ventos fortes no Litoral, motivo pelo qual será aguardado a passagem frente para solicitar à prefeitura a manutenção de forma urgente", complementou.

Em São Sebastião, a queda de uma árvore de grande porte, na rodovia Rio Santos, na altura de Cambury, fechou a pista e causou problemas.