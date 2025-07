Polícia investiga tentativa de estupro em motel de SJC

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, L.S.C., contou à polícia que aceitou uma corrida até o Motel Point. Ao chegar ao local, o passageiro, identificado como D.M.L, de 30 anos, teria simulado estar armado e ordenado que ela entrasse em um dos quartos. Assustada, L. gritou por socorro, chamando a atenção de um funcionário do estabelecimento, que interveio imediatamente e acionou a Polícia Militar.

Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima do lado de fora do quarto, em segurança com o funcionário, enquanto o suspeito ainda permanecia no interior do cômodo. Ambos foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

As partes foram ouvidas por meio de sistema audiovisual, conforme a nova portaria do Deinter-1. Apesar da gravidade do relato, o delegado de plantão optou por não prender o investigado no momento, justificando que não há elementos suficientes para afirmar que os atos executórios do crime chegaram a ser consumados. A decisão, segundo o despacho, segue o princípio de que a liberdade é a regra, e medidas mais severas devem ser tomadas apenas com indícios mais concretos.

O caso seguirá sob investigação. A polícia deve solicitar a coleta de provas adicionais, como imagens de câmeras de segurança, áudios ou eventuais testemunhas para esclarecer os fatos. O suspeito responderá em liberdade enquanto o inquérito tramita.