Polícia vai investigar sumiço de arma após morte dentro do carro

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima dentro do veículo já sem sinais vitais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e confirmou o óbito.

Um homem identificado como Carlos Alexandre Bertioti, de 45 anos, foi morto a tiros na noite do último sábado (26), na região da Vila Hepacaré, em Lorena. O crime ocorreu por volta das 23h, em uma praça próxima à Rua Tabajaras. A vítima foi encontrada dentro de um carro, um Fiat Palio, com múltiplas perfurações de arma de fogo.

A namorada da vítima, E.N.A, que estava no local, afirmou inicialmente que um homem desconhecido, em uma bicicleta, teria se aproximado do carro e efetuado os disparos, fugindo em seguida.

No entanto, durante a apuração, a polícia recebeu uma denúncia anônima indicando que E.N.A teria retirado uma arma de fogo do interior do veículo e escondido em uma residência próxima. Ao ser questionada novamente, ela confessou que havia pegado o revólver e o escondido dentro de uma caixa de gordura, em uma casa ao lado da praça, pertencente a um homem identificado apenas como “Tales”.

A arma, um revólver calibre .32 com numeração suprimida e quatro munições intactas, foi apreendida, assim como cápsulas de munição calibre 9mm e um projétil encontrado dentro do carro. Ao todo, a perícia recolheu 14 cápsulas deflagradas, além de fragmentos de projéteis na via pública.