Homem é preso por furto de hidrômetro no centro de São José

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (28) após furtar um hidrômetro de um imóvel localizado na rua Francisco Berling de Macedo, no centro de São José dos Campos. A ação foi identificada pelo sistema de monitoramento da prefeitura, que flagrou o suspeito no momento do crime e acionou a Guarda Civil Municipal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes localizaram dois homens no local: M.T.V., que confessou o furto e estava com o equipamento subtraído; e A.F.S., que portava outro hidrômetro. A.F.S. alegou que havia recebido o objeto de uma terceira pessoa, identificada apenas como “Carioca”, e que pretendia vendê-lo a um ferro-velho.